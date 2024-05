‘Ho visto il finimondo’ a Imola | sala strapiena per il nostro docufilm Una storia che andava raccontata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Tutto esaurito, tra emozione e applausi, l’altra sera al Cinema centrale per la proiezione imolese di ‘Hoil finimondo - Il racconto dell’alluvione’. Prodotto da QN e il Resto del Carlino, con il sostegno de La Bcc ravennate forlivese e imolese e il patrocinio della Regione e della Cineteca di Bologna, il documentario che in questi giorni sta girando le sale della Romagna ha commosso gli oltre 150 spettatori presenti. La regia è di Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e del giornalista Marco Santangelo, tra i primi ad accorrere nei luoghi più colpiti per testimoniare, con immagini e parole, la devastazione provocata dall’alluvione dello scorso anno. Il film è accompagnato da una colonna scritta da Marco Reno Solferini. Media partner è Sky Tg24, che proietterà nelle prossime settimane il documentario on demand sulle proprie piattaforme. “Il film propone immagini dure e toccanti che è importante raccontare – ha spiegato il sindaco Marco Panieri, presente alla proiezione –.