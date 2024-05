Ho una cosa da dirvi Loretta Goggi - il triste annuncio dell’artista Costretta allo stop

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Bruttissimo colpo per Carlo Conti, fresco di nomina come presentatore del prossimo Festival di Sanremo, e per i fan di Tale e Quale Show. Uno dei volti del programma Rai è costretto a lasciare. Ilè arrivato poco fa a sorpresa: l’artista ha spiazzato tutti. Lo ha comunicato poco fa con un messaggio via social. I fan adesso sono disperati. Nessuno si aspettava un finale di questo genere. Choc per il pubblico affezionatissimo al volto tv. Dalla prossima stagione non sarà più in televisione. Non si sa per ora se i vertici della Rai fossero stati già informati Motivo dell’abbandono è legato a vicende famigliari. L’artista in questione ha preferito comunicare la notizia in prima persona al pubblico di Rai 1, con un messaggio via social. Leggi anche: “Io a Sanremo per l’ultima volta”. Carlo Conti avvisato: lo storico cantante scrive la storia del Festivalchoc del celebre volto tv: “Devo fermarmi” Dopo 13 anni di presenza in trasmissione,non sarà più giudice di Tale e Quale Show.