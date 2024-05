Ho dolore al petto | Guido Crosetto - la pericardite e lo sciacallaggio politico C’è gente che non mi am - anche in FdI

(Di sabato 25 maggio 2024) Il ministro della Difesaè in netto miglioramento dopo il malore che l’ha colpito nei giorni scorsi. Il ministro è stato ricoverato in ospedale dopo aver avuto un’indisposizione durante il consiglio di difesa. Per lui si parla di una. «In forma molto più dolorosa risall’episodio precedente», secondo i dottori. Il primario di Cardiochirurgia del San Carlo di Nancy Giuseppe Speziale ha spiegato che ora è «passata la fase acuta di». Ieri, che aveva lamentato unal, è tornato a casa: «Non ci sono altri problemi se non un’infezione da curare e una profilassi un po’ lunghetta», dice oggi al Foglio. Secondo i dottori, dice, il suo sistema cardiovascolare è ottimo «ma mi hanno avvisato che dovrò convivere con questo problema per poterlo arginare al meglio». Il sistema cardiovascolare Il quotidiano chiede subito ase è vero che potrebbe dimettersi per motivi di salute.

