Highlights Virtus Bologna-Venezia 103-89 OT - gara-1 playoff Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 25 maggio 2024) Glidi103-89, sfida valida come-1 deidellaA1di. Le vu nere vincono ai tempi supplementari unapazza, in cui conducevano di ben 20 lunghezze ma sono stati raggiunti nel punteggio. Belinelli e compagni hanno addirittura concesso agli avversari il tiro della vittoria, ma un fallo commesso in attacco da Spissu ha reso tutto inutile. Proprio i 26 punti di Belinelli hanno contribuito in maniera significativa al successo della squadra di Banchi, partita col piede giusto nella. Di seguito le immagini salienti di. SportFace. .

