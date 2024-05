Highlights Real Madrid-Olympiacos 87-76 - basket semifinale Eurolega 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilcon glidi87-76,dei playoff dell’. Comodo successo per i Blancos, che hanno rispettato il pronostico della vigilia ed hanno battuto nuovamente i greci dopo il successo nella finale dello scorso anno. Terza finale consecutiva dunque per il, che va a caccia del bis. Ecco le immagini salienti. PROGRAMMA PLAYOFF TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON IL REGOLAMENTO GLISportFace. .

Il video con gli highlights e i gol di Barcellona-Real Sociedad 2-0, match valido per la trentacinquesima giornata della Liga 2023/2024. I blaugrana tornano al successo e battono i baschi grazie a un gol per tempo. Nella prima frazione segna Yamal, il baby talento dei catalani, poi nel finale, in pieno recupero, il rigore concesso e trasformato da Raphinha che mette in ghiaccio il punteggio. sportface

Il Real Madrid vince contro l’Alaves per 5-0 nel match valido per il campionato spagnolo di Liga. I Blancos, già vincitori della stagione corrente, sfidano l’Alaves, che viaggia a metà classifica. Tra le reti spicca la doppietta di Vinicius, oltre alla rete di Bellingham, a quella di Valverde e al gol di Guler. sportface

Real Madrid – Olympiacos 87-76 highlights: terza finale consecutiva per i Blancos! – VIDEO - real Madrid – Olympiacos 87-76 highlights: terza finale consecutiva per i Blancos! – VIDEO - real Madrid - Olympiacos 87-76 highlights: le azioni principali della semifinale delle Final Four di Eurolega 2024. generationsport

Current Health Highlights: Insulin, HPV Vaccine, & Emerging COVID Variants - Current Health highlights: Insulin, HPV Vaccine, & Emerging COVID Variants - The US FDA panel voted against Novo Nordisk's weekly insulin for type 1 diabetes due to low blood sugar risks. Meanwhile, the HPV vaccine shows real benefits for men. Eli Lilly invests $5.3 billion ... devdiscourse

Eurolega, Panathinaikos prima finalista: Fenerbahce ko 73-57. Ora Olympiacos-Real Madrid - Eurolega, Panathinaikos prima finalista: Fenerbahce ko 73-57. Ora Olympiacos-real Madrid - A Berlino i greci hanno battuto il Fenerbahce per 73-57, con 17+10 di Lessort, 14 di Nunn e 13 di Grant. Ora in diretta su Sky Sport Arena c'è real Madrid-Olympiacos. E' il remake della finale del ... sport.sky