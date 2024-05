Highlights e gol Milan-Salernitana 3-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilcon glie i gol di3-3, match valido per la trentottesima giornata di. L’ultima per i rossoneri coincide anche col saluto a Pioli, ma anche a Giroud, Kjaer e ad altri protagonisti. La partita sembra vinta, visto che segnano Leao, Giroud e Calabria, ma rispondono i granata, che salutano la categoria quest’oggi, grazie alle reti a opera di Simy (doppietta) e Sambia per l’incredibile pareggio al Meazza. Di seguito ecco allora le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI3-3 Doppietta di Simy, gol e assist per Sambia Contro quale squadra poteva accadere? E perché proprio contro ildi Pioli? pic.twitter.com/CjtlOK4FM8 — Christian (da Tor de Cenci) (@chrstnpls01) May 25,Goal Calabriapic.twitter.com/VKc31WJVUz — ROSSONERI NEWS (@rossonerinewsid) May 25,SportFace. .

