Highlights e gol Juventus-Monza 2-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. I bianconeri chiudono bene davanti al proprio pubblico: segnano Chiesa, al nono gol in campionato, e Alex Sandro, che saluta oggi dopo nove anni ed esce in lacrime con l’ovazione del pubblico. Per i brianzoli la stagione si chiude con nove partite consecutive senza un successo e probabilmente finisce qui anche l’avventura di Palladino, discorso analogo per Montero dopo le due panchine ad interim. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida dell’Allianz Stadium. LE PAGELLE GLIDI2-0 I dirittisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto. CANALE YOUTUBE LEGAA CANALE YOUTUBE DAZN SportFace. .

