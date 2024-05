Herons inarrestabili | Benites e Chiera trascinano la squadra alla vittoria con prestazioni superlative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024)7: fa viaggiare tutti i compagni a livelli altissimi, detta i ritmi dellae distribuisce ben otto assist.8: in un primo tempo con pochi canestri si dimostra comunque reattivo, soprattutto a rimbalzo. Nel secondo tempo arrivano anche quelli. NATALI 7: difende su chiunque caricandosi di falli, ma è utilissimo anche in attacco. ARRIGONI 7.5: si dimostra subito prezioso con 9 punti che inaugurano una partita da dominatore del pitturato. RADUNIC 6.5: non la classica prestazione appariscente ma una serata da tutto giusto al momento giusto. DELL’UOMO 6.5: forse uno dei più appannati, non riesce a trovare continuità di azione ma non fa mancare comunque la sua energia sui due lati del campo. SGOBBA 6.5: dimentica la serataccia di gara-2 con una prova convincente: è lui a lanciare la fuganel secondo periodo. LORENZETTI 6.5: ammazza la contesa con la sua energia prorompente all’alba dell’ultimo quarto.