Hamburger Day - Italia leader nel consumo

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’è il secondo Paese al mondo perdidopo la Spagna, secondo rilevazioni e dati di ordinazione di Glovo, realtà operante nella consegna di ordini multi-categoria, in occasione dell”Day del 28 maggio. Il report fotografa nello specifico che l’è seconda in Europa per ordini divia app dopo la Spagna. Negli ultimi 12 mesi, Glovo – sottolinea una nota – ha consegnato in40.000al giorno, il 19% in più rispetto all’anno precedente. Tra le regionine sul podio per crescita di ordini dici sono Campania (+79%), Veneto (39%), Marche (38%), Calabria (29%) e Toscana (28%). Secondo le rilevazioni del food delivery Just Eat, Roma è in testa nella classifica delle quantità diordinati con un totale di oltre 29mila chili diordinati nel 2023, seguita da Genova con 26mila chili.