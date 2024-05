Hamas | Ostaggi uccisi in raid Israele - ecco come torneranno

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel filmato si vedono i familiari che piangono su una baraha diffuso un nuovo video in cui si vedono i cadaveri di quelli che, riferiscono i miliziani, sono alcuni degliche sarebbero statineicondotti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente al-Jazeera. ''Chiedete a Netanyahu e .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sbircialanotizia©

Articolo pubblicato sabato 25 Maggio 2024, 16:02 La Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU ha emesso una sentenza operativa e vincolante in cui si richiede che Israele fermi immediatamente la sua offensiva militare a Rafah. ildifforme

(Adnkronos) – Hamas ha diffuso un nuovo video in cui si vedono i cadaveri di quelli che, riferiscono i miliziani, sono alcuni degli ostaggi che sarebbero stati uccisi nei raid condotti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza. periodicodaily

(Adnkronos) – Hamas ha diffuso un nuovo video in cui si vedono i cadaveri di quelli che, riferiscono i miliziani, sono alcuni degli ostaggi che sarebbero stati uccisi nei raid condotti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza. webmagazine24

Meloni incontra il Primo Ministro della Palestina Mustafa a Palazzo Chigi - Meloni incontra il Primo Ministro della Palestina Mustafa a Palazzo Chigi - Ribadita la necessità di riavviare un processo politico che conduca a una pace duratura - Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv ... video.corriere

Hamas a Israele: "Ecco come torneranno i vostri ostaggi" - hamas a Israele: "Ecco come torneranno i vostri ostaggi" - hamas ha diffuso un nuovo video in cui si vedono i cadaveri di quelli che, riferiscono i miliziani, sono alcuni degli ostaggi che sarebbero stati uccisi nei raid condotti dalle forze israeliane sulla ... informazione

Richiesta di arresto per Netanyahu e leader di Hamas da parte della Corte Penale Internazionale - Richiesta di arresto per Netanyahu e leader di hamas da parte della Corte Penale Internazionale - La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha recentemente emesso una pronuncia chiara: Israele non può porsi al di sopra del diritto internazionale. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stat ... informazione