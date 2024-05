Ha perso 15 kg - Kate Middleton è irriconoscibile | indiscrezioni atroci sulla principessa

(Di sabato 25 maggio 2024) Non sono affatto positive leche circolano sulle condizioni di salute delladel Galles, che ha annunciato mesi fa di essere malata di cancro. Una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe rivelato al National Enquirer che la lotta contro il tumore "purtroppo sta diventando sempre più difficile. William sta cercando di essere la roccia di, mentre si prende cura dei bambini e continua a svolgere compiti ufficiali". A preoccupare sarebbero soprattutto gli effetti collaterali delle cure cui si sta sottoponendo la futura regina d'Inghilterra. "Prima della malattiaera già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l'ha resa praticamente. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il Principe William e tutta la royal family", si legge sul portale. La situazione sarebbe così delicata chepotrebbe essere sostituita pubblicamente da Beatrice di York, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea.

