GUNTHER | Voglio diventare una leggenda e per farlo dovrò battere una leggenda

(Di sabato 25 maggio 2024) Ieri sera a SmackDown, Randy Orton ha staccato il pass per la finale del King Of The Ring Tournament sconfiggendo Tama Tonga. Stasera, al King & Queen Of The Ring PLE, Randy se la vedrà connella finale del torneo. A poche ore dall’incontro, il Ring General ha espresso i suoi pensieri e le sue sensazioni. “Sarò io il King Of The Ring” A poche ore dalla finale del King Of The Ring Tournament contro Randy Orton,ha espresso i suoi pensieri e le sue sensazioni ai microfoni di SmackDown Exclusive. Ecco le sue parole: “Affronterò Randy Orton in finale. Che grande opportunità vero?. Sono in WWE per questo, per misurarmi con i migliori, con il meglio del meglio. Randy è una delle più grandi leggende della storia della WWE.unaanche io e peruna. Il Ring General sarà il King Of The Ring”. Staremo a vedere chi la spunterà nella finale del torneo.