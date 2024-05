Guido Lenoci Un ricordo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 25 maggio 2024) Di Franco Presicci: Lo conobbi per caso, passando un giorno di maggio del ‘60 davanti a una saletta semiaperta di via Brera. Incuriosito da un oggetto impacchettato, (una branda) quasi accostato all’ingresso, mi fermai un po’ di più ad osservarlo. Venne verso di me un signore, mi sorrise e mi invitò ad entrare. “. E’ un’opera del bulgaro Christo Javaceff. Venga con me, le mostrerò l’attività di altri artisti”. Il nome dell’interlocutore improvvisato non mi era nuovo: me ne aveva parlato un collega che lo aveva incontrato ad una mostra. Ero da poco arrivato a Milano ed esploravo la città con interesse. Ero già stato in vicolo dei Lavandai e aveva conversato con i pittoriBertuzzi, Sarik, Formenti, Cottino, la signora Radice, che aveva venduto per anni la lisciva alle donne inginocchite sotto la tettoia a sciacquare i panni; il Carletto che per scherzo avevano nominato sindaco di quel budello che si raggiunge svicolando dall’alzaia Naviglio Grande Il giorno dell’incontro con Le Noci avevo deciso di andare a Brera, che era ancora il luogo in cui convergevano artisti “in fieri” o già consacrati, tra cui Giulio Confalonieri, critico e storico della musica fra i più autorevoli; Salvatore Quasimodo, per esempio.