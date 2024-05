Guido Crosetto dimesso dall' ospedale

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è in netto miglioramento dopo il malore che l’ha colpito nei giorni scorsi. Il ministro è stato ricoverato in ospedale dopo aver avuto un’indisposizione durante il consiglio di difesa. open.online

Apprensione per le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido Crosetto che nella serata di ieri, 21 maggio, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma. Dallo staf del ministero fanno sapere che Crosetto resterà in ospedale ancora per qualche giorno, sebbene il quadro clinico e gli..

today