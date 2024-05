Guido Crosetto dimesso dall’ospedale

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Il ministro della Difesaè statoSan Carlo di Nancy, dove era ricoverato da martedì scorso.ha lasciato ieri la struttura sanitaria. “Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all?episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache. Passata la fase acuta di dolore, la pericardite viene trattata come una normale infezione, con terapia anti infiammatoria” ha dichiarato il primario di cardiochirurgia del San Carlo di Nancy, prof. Giuseppe Speziale, all’indomani del ricovero. L'articolo CalcioWeb. .

