Guida TV Sky Cinema e NOW | Barbie - Sabato 25 Maggio 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Margot Robbie e Ryan Gosling interpretano rispettivamentee Ken in questa avventura in cui, afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillanteland per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "Decision to Leave", un noir hitchcockiano di Park Chan-Wook, premiato per la miglior regia a Cannes. La trama segue un detective che, investigando su uno strano suicidio in montagna, inizia a sospettare della moglie della vittima, innamorandosene all'istante.Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Un tranquillo weekend di paura", un cult di John Boorman con Jon Voight e Burt Reynolds. Un weekend nella natura degli Appalachi si trasforma in un incubo per quattro amici che cercano di fuggire da una serie di eventi inquietanti.