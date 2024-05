Guerra ultime notizie Tajani | L’Italia torna a finanziare l’Unrwa a Gaza Nato | porre fine al divieto per Kiev di colpire obiettivi in Russia

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilsole24ore©

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 25 maggio A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono almeno 35. tpi

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 25 maggio - Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 25 maggio - Di seguito le ultime notizie di oggi, sabato 25 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente. tpi

Che cosa farà l'Europa da grande: sfide e prospettive - Che cosa farà l'Europa da grande: sfide e prospettive - Tra il sogno federalista di uno stato europeo e l’Unione come è oggi vi è una terza strada per farla diventare qualcosa di più forte. Per reggere alle scosse che si succedono dall’inizio del nuovo mil ... ilfoglio

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: piace Gudmundsson - Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: piace Gudmundsson - Bari resta sul piede di guerra: la piazza non vuole De Laurentiis che invece intende andare ancora avanti. E la tifoseria minaccia una sorta di ammutinamento ai botteghini per l’anno prossimo. ilmattino