Guerra ultime notizie Supermercato colpito dai russi Zelensky | dentro potrebbero esserci 200 persone

(Di sabato 25 maggio 2024) Il ministro degli Esteriitaliano ha commentato le dichiarazioni del segretario della Nato Stoltenberg, rispetto alla possibilità che l’Ucraina possa colpire ina con armi dell’Alleanza: «Le scelte di Kiev sono scelte di Kiev. Noi non manderemo un militare italiano in Ucraina e gli strumenti militari mandati dall’Italia vengono usati all’interno dell’Ucraina”.

