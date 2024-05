Guerra ultime notizie Quattro navi Usa incagliate al molo temporaneo a Gaza

(Di sabato 25 maggio 2024) Il ministro degli Esteriitaliano ha commentato le dichiarazioni del segretario della Nato Stoltenberg, rispetto alla possibilità che l’Ucraina possa colpire in Russia con armi dell’Alleanza: «Le scelte di Kiev sono scelte di Kiev. Noi non manderemo un militare italiano in Ucraina e gli strumenti militari mandati dall’Italia vengono usati all’interno dell’Ucraina”.

Stoltenberg solo in Ucraina. I 32 alleati della Nato non lo seguono - Stoltenberg solo in Ucraina. I 32 alleati della Nato non lo seguono - Il segretario dell'Alleanza Atlantica spinge per dare a Zelensky la possibilità di usare le armi occidentali in territorio russo. Da Washington a Londra e ... huffingtonpost

Stoltenberg, no di Salvini: «Togliere il divieto a Kiev Non se ne parla». Conte: «Ulteriore escalation» - Stoltenberg, no di Salvini: «Togliere il divieto a kiev Non se ne parla». Conte: «Ulteriore escalation» - Ha ribadito che le scelte di kiev sono autonome e che l'Italia non invierà militari in Ucraina, utilizzando gli strumenti militari forniti esclusivamente all'interno del territorio ucraino. Tajani ha ... ilmessaggero

Le reazioni alle parole del segretario Nato: “Ci porta verso una Terza guerra mondiale” - Le reazioni alle parole del segretario Nato: “Ci porta verso una Terza guerra mondiale” - Le parole del segretario generale della Nato, che ha parlato dello stop al divieto per kiev di colpire obiettivi in Russia con le armi degli alleati, hanno ... fanpage