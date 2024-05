Guerra Ucraina - per Stoltenberg Kiev deve poter colpire la Russia | Stop limiti sull’uso delle armi

(Di sabato 25 maggio 2024)ha invitato gli alleati della Nato che fornisconoall'a porre fine al divieto di usarle perobiettivi militari in. Lo dice in una intervista a The Economist. Secondo il settimanale il leader dell'Alleanza si riferisce in particolare agli Stati Uniti. .

Roma, 25 maggio 2024 – Il segretario generale Jens Stoltenberg ha invitato gli alleati della Nato che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. Lo riporta il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell'Alleanza. quotidiano

