Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 25 maggio 2024)live dellatraoggi, sabato 25 maggio A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti indae dalla Jihad Islamica, lascatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono almeno 35.800 mentre i feriti superano ormai gli 80mila, in maggioranza civili, secondo le Nazioni Unite. Intanto, la Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja ha ordinato adi fermare l’offensiva su Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese. Il governo di Tel Aviv però ha già fatto sapere di non avere intenzione di fermarsi, mentreha accolto con favore la decisione, anche se la ritiene “insufficiente” per porre fine alla. Sul fronte mediorientale invece, i ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi hanno rivendicato tre attacchi contro altrettante navi in transito nel Mar Rosso, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Arabico.