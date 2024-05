Gudmundsson al Napoli? L’islandese svela la preferenza sul futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 25 maggio 2024) Mercato, piacedel Genoa per l’attacco:hato dove ha intenzione di giocare la prossima stagione Tra le rivelazioni del campionato di Serie A che sta per volgere al termine è impossibile non menzionare il Genoa di Gilardino. L’uomo di punta del Grifone è però, senza dubbi, il suo attaccante: Albertha chiuso il campionato con 14 reti e e 5 assist, posizionandosi appena dietro Lautaro Martinez, Vlahovic e Osimhen nella classifica marcatori finali. Un risultato strabiliante, che come prevedibile ha attirato sull’attaccante del club ligure l’attenzione di tanti club. Anche ilha messo gli occhi su di lui. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna si è da poco liberato della Juventus, ma ha già cominciato a lavorare per il, con l’obiettivo di programmare la prossima stagione. In parallelo alle trattative per il nuovo allenatore, con Conte come grande favorito, sta osservando anche alcuni profili che possano rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico.