Guardiola dice che il Manchester City punta a un posto nei libri di storia

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-24 15:29:28 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Pepafferma che la possibilità di fare lae di vincere due doppiette consecutive offre aluna motivazione in più per la finale di FA Cup di domani contro ilUnited. Ilsi dirige a Wembley per ripetere la finale dell’anno scorso – una partita vinta 2-1 – con la possibilità di diventare la prima squadra inglese a vincere sia campionato che FA Cup in stagioni consecutive. Gli uomini disono favoriti in modo schiacciante per sconfiggere i vicini e lo spagnolo è pronto ad accogliere la sfida. Ha detto: “Se laci dà la possibilità di fare qualcosa di mai fatto prima, provatelo. Forse it will be motivazione extra per i giocatori. Non ho parlato di questo specificatamente ai giocatori. Giocare per una vittoria, un trofeo, è sufficiente.

A Manchester, sponda City, non sembrano conoscere gli effetti della legge Yerkes-Dodson. Questo studio coniato negli anni ’10 del Novecento sostiene che eccitazione e rendimento siano strettamente correlati fra loro dimostrando come la giusta miscela di ansia, concentrazione e fermento faccia salire le prestazioni, ma solo fino a un certo punto. ilfattoquotidiano

