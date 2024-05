(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Nella nostra esperienza lo abbiamo toccato con mano:l?ambiente con cicli produttivi all?avanguardia e sicuri, limitare gli scarti, ridurre al minimo gli impatti sulla biodiversità preservando gli ecosistemi,in modo continuo in R&I, è la via persui”. Ad affermarlo è Diana, Presidente e Ceo del, intervenendo al Festival dell?Economia di Trento nella Tavola rotonda L?economia circolare, nuova frontiera della competitività, aperta da un dialogo tra Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare ed Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola. “E? questa la filosofia che ha permesso al nostroin 97 anni di storia di diventare leader mondiale dell?imaging diagnostico con oltre 1,8 mld di fatturato e 3700 dipendenti”, ha aggiunto Diananel suo messaggio video.

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Nella nostra esperienza lo abbiamo toccato con mano: rispettare l'ambiente con cicli produttivi all'avanguardia e sicuri, limitare gli scarti, ridurre al minimo gli impatti sulla biodiversità preservando gli ecosistemi, investire in modo continuo in R&I, è la via per vincere sui mercati globali". liberoquotidiano

Gruppo Bracco, Bracco: "Rispettare l'ambiente e investire in R&I è la via per vincere sui mercati globali" - Gruppo bracco, bracco: "rispettare l'ambiente e investire in R&I è la via per vincere sui mercati globali" - "Nella nostra esperienza lo abbiamo toccato con mano: rispettare l’ambiente con cicli produttivi all’avanguardia e sicuri, limitare gli scarti, ridurre al minimo gli impatti sulla biodiversità preserv ... adnkronos