Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2024 | risultati e classifica qualifiche

(Di sabato 25 maggio 2024) Definita ladidel GP di, sesto appuntamento del Mondialedi. Sul tracciato del Montmeló è stato un time-attack molto intenso in cui sono stati i particolari a fare la differenza. La pista spagnola, infatti, ha dato modo ai centauri di esibirsi in pieghe spaventose alla ricerca della massima prestazione possibile. Ci si attendeva qualcosa da Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica, chiamato a reagire dopo quanto fatto dall’iberico Jorge Martin. Una sfida tutta interna a casa Ducati, con Pecco desideroso di far vedere la sua velocità al cospetto di un rivale così qualificato. Per il piemontese motivazioni extra, ricordando anche il brutto incidente dell’anno scorso. Marc Marquez, dal canto suo, ha iniziato il giorno delledalla Q1. L’asso nativo di Cervera ha faticato a trovare ieri la quadra nel giorno delle pre-. L’esclusione dalla top-10 è stata una sorpresa e per Marc la necessità era quella di risalire la corrente.