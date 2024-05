Griglia di partenza F1 - GP Monaco 2024 | Leclerc in pol - la Ferrari sbanca a Montecarlo! Verstappen in terza fila

(Di sabato 25 maggio 2024) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domenica 26 maggio. Lo spettacolo non è mancato sull’impegnativo tracciato monegasco, dove si è girato in perfette condizioni meteo. Charlesha conquistato la pole position del GP di, facendo esplodere di gioia il popolo della. Il padrone di casa scatterà al palo nella gara di domani e andrà a caccia della prima vittoria in carriera di fronte al proprio pubblico. Il monegasco ha firmato un giro spettacolare e si è meritato la piazzola d’onore, davanti al sempre più tonico Oscar Piastri al volante della McLaren. Laè apparsa in grandissimo spolvero nel Principato e sarà Carlos Sainz ad aprire la seconda, precedendo l’altra McLaren di Lando Norris.

"Dobbiamo portare la vittoria a casa, partire bene. Siamo un team forte e possiamo farlo", queste le parole orgogliose di Leclerc a caldo.

