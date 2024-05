Gravina incassa in polemico silenzio la sconfitta sull’Authority dei conti del calcio Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024)inladeidel. Lo scrive il Corriere della Sera. Nonostante la richiesta del presidente del Coni e di Gabrieledi trattenere all’interno del recinto sportivo la sorveglianza suidie basket, anche per non urtare la suscettibilità di Uefa e Fifa (a cui la Federha inviato il testo), il ministro Abodi è andato dritto per la propria strada. Dei suggerimenti contenuti nella controproposta presentata nella Giunta del Coni, non ci sono tracce: quella che doveva essere un’agenzia, poi un’authority e ora una commissione è composta di un presidente e sei elementi, di nomina governativa (fra ministero dello Sport e del Mef): due componenti saranno il presidente dell’Inps e dell’agenzia delle Entrate, mentre due, piccola concessione, saranno indicati dalle federazioni. Elemento che certo non gratificache resta in: l’aspetto più sorprendente della norma viene considerata l’indicazione del 30 aprile come data ultima per le risultanze ai fini dell’iscrizione ai campionati.