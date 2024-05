Gravidanza | perché non riesco a rimanere incinta?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 25 maggio 2024) I problemi e le cause legati alla difficoltà del concepimento sono molteplici come lo sono anche le complicazioni che ne derivano sotto l’aspetto psicologico della donna e della coppia. Sono moltissime le donne (con i relativi partner) che affrontano questo fragilissimo periodo, a volte anche lungo, fatto di vani tentativi, rapporti sessuali mirati al concepimento e che, a volte anche troppo tardi, si affacciano all’eventualità della fecondazione assistita o dell’adozione. Sono questioni assai delicate, in quanto impattano sulla sfera psicologica, come anche sulla serenità di una coppia, quelle che riguardano la fertilità e la difficoltà a. Trattare il tema in modo scientifico, con dati, statistiche e consigli, come cercheremo di fare ora con il contributo del ginecologo Antonio Simone Laganà, non ci esime dalla delicatezza dovuta, che guida il viaggio che ci apprestiamo a fare.