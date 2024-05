Gratta e vinci - lo ha fatto davvero | telefonata shock e consegna in incognito

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024), questa storia sembra surreale ma non lo è: tutti i dettagli della vicenda che ha lasciato l’Italia a bocca aperta. In pochi lo avrebbero. Anzi, correggiamo subito il tiro: probabilmente, non lo avrebbenessuno. Ci fidiamo talmente poco del prossimo, oramai, da rimanere stupiti ogni volta che veniamo a sapere che qualcuno, a differenza di come avremmonoi, ha riposto la propria completa ed incondizionata fiducia in qualcun altro. In un estraneo, per di più. AnsaFoto – ilveggente.itMa procediamo con ordine, perché la storia che stiamo per raccontarvi sia chiara in tutto e per tutto. Iniziamo col dire, allora, che questa vicenda ha avuto come cornice il comune di Conselve, in proa di Padova. Qui, Sebastiano Antico e sua moglie, Katia Esposito, gestiscono da tempo la ricevitoria-tabaccheria che si trova in piazza Cesare Battisti e che è abitualmente frequentata da gente del posto.