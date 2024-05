Grande Fratello - Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice Luzzi e rivela un retroscena inedito sul dopo reality

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono sempre più vicini, la coppia che si è conosciuta nella Casa del, e che ha (in) trattenuto gli appassionati delshow di Alfonso Signorini per ben sette mesi con i loro alti e bassi, fatti di grandi momenti di passione e turbolente sfuriate.la fine del programma di Canale 5 lo scorso aprile, nonostante l’attrice romana abbia più volte dichiarato che con il bidello calabrese non ci potrà mai essere nulla una volta tornati “nella vita normale”, i due ex gieffini sono stati visti più volte insieme. Lo stessonei giorni scorsi ha difesodalle tante critiche subite dai loro ex compagni di avventura, su tutti Mirko Brunetti che nel corso di un’intervista l’aveva definita “cattiva”. Nell’ultimo numero di Di Più, in edicola da oggiha scritto una lunga. Unain cui l’ex gieffino ha fatto mea culpa, ammettendo i suoi errori.