Grand Prix di Cannes a All we imagine as light di Kapadia

Il Grand Prix al 77/o Festival di Cannes, il secondo per importanza, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da All we imagine as light di Payal Kapadia.

Giornata avara di soddisfazioni per il fioretto maschile, che lascia le pedane di Shanghai senza piazzare nessun atleta sul podio. L'Italia non riesce a centrare le semifinali nell'ultimo Grand Prix stagionale, con i due migliori azzurri, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi, che sono stati eliminati ad un solo passo dal penultimo atto.

Martina Favaretto è protagonista assoluta nel Grand Prix di Shanghai. La fiorettista azzurra conquista il terzo successo in Coppa del Mondo Assoluta, salendo per l'ottava volta sul podio tra Coppa e GP. Si tratta di un risultato straordinario per la classe 2001, che deve ancora compiere 23 anni.

Shanghai, 19 maggio 2024 – Ancora una vittoria per l'Italia del fioretto in questa stagione da dominatrice del panorama internazionale: Martina Favaretto trionfa nel Grand Prix di Shanghai e conquista il suo terzo trionfo in Coppa del Mondo Assoluta (la prima nel circuito d'élite dei GP Fie).

