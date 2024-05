Gran Sasso - escursione finita male per tre romani | tratti in salvo nella notte

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ildifforme©

L'Aquila - Nella sede dem di via Paganica, una dura denuncia è stata formulata questa mattina dal segretario cittadino del PD, Nello Avellani, accompagnato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dai consiglieri comunali Stefania Pezzopane e Stefano Palumbo. abruzzo24ore.tv

L'Aquila - La mobilitazione dei lavoratori del Centro Turistico del Gran Sasso ha suscitato un'ondata di solidarietà, mentre cresce la delusione per l'apparente inerzia delle istituzioni locali di fronte alla chiusura della funivia dal 1° maggio, con prospettive di almeno un anno di inattività. abruzzo24ore.tv

Non è stata una puntata semplice per David Parenzo quella con Stefano Bandecchi e Luca Bottura ospiti. “Vuoi farmi passare per matto”, ha detto subito il sindaco di Terni al conduttore nel corso della puntata del 23 maggio de “L’Aria che tira”, su La7. thesocialpost

L’Aquila - Tragedia in montagna: ha un malore e muore sul Monte Velino - L’Aquila - Tragedia in montagna: ha un malore e muore sul Monte Velino - L’AQUILA. Due episodi hanno segnato le montagne abruzzesi, richiedendo l’intervento delle squadre di soccorso. Sul gran sasso, tre escursionisti sono stati soccorsi dopo aver perso l’orientamento, men ... veratv

L’Aquila: da GSA 5mila euro per implementazione acquedotto del Burundi - L’Aquila: da GSA 5mila euro per implementazione acquedotto del Burundi - Da Gsa 5mila euro per implementazione acquedotto del Burundi. Raggiungere le coscienze degli adulti sensibilizzando i più piccoli ... laquilablog

GRAN SASSO: TRE PERSONE SI SMARRISCONO SULLA VIA DEL RITORNO, RECUPERATE NELLA NOTTE - gran sasso: TRE PERSONE SI SMARRISCONO SULLA VIA DEL RITORNO, RECUPERATE NELLA NOTTE - L’AQUILA – Si sono concluse intorno alle 3 di notte le operazioni dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza, per prestare soccorso sul ... abruzzoweb