Graduatorie ATA - il passaggio dalla terza alla prima fascia non è obbligatorio

Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26: l'Ordinanza n. 88/2024 permette, come ci aspettavamo, il passaggio da elenco aggiuntivo (in cui gli aspiranti si sono inseriti nel 2023/24) a prima fascia. Un passaggio importante, perché chi non procede rimane fuori dalle GPS in quanto nel 2024/25 non ci saranno più gli elenchi aggiuntivi.

orizzontescuola