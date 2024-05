GP Monaco | venerdì super per Ferrari - incognita Red Bull

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 25 maggio 2024) Il primo giorno di prove libere del GP diha visto una performance eccezionale di Charles Leclerc, che ha dominato in ogni aspetto, stabilendo sempre il miglior tempo e migliorandolo ulteriormente quando gli altri piloti si avvicinavano Archiviato il primo giorno dei tre che andranno a completare il GP di. Nelle prime due sessioni di prove libere sul tracciato del Principato è lo stesso padrone di casa Charles Leclerc ad avere un ritmo indemoniato dimostrando sin da subito di essere in palla per la gara di casa. Lasi è dimostrata la vettura più completa, performante su ogni tratto del circuito, con una trazione eccellente tra Mirabeau e Loews e alle esse delle Piscine. Mercedes, con Hamilton, è apparsa come la seconda forza, con la vettura W15 che ha mostrato segni di miglioramento grazie a modifiche che hanno restituito fiducia al pilota britannico. Tuttavia, è incerto se Mercedes possa competere per la pole quando tutti avranno ottimizzato l’assetto.