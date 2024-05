Gp Monaco - Leclerc si prende la pole

(Di sabato 25 maggio 2024) 17.23 Charlesagguanta laper la gara 'di casa'. A Montecarlo il ferrarista piazza un ottimo 1'10"270, che lo porta 154 millesimi sopra Piastri. Ferrari e McLaren anche in seconda fila, con Sainz e Norris (entrambi a oltre 2 decimi). In terza fila Russell si mette davanti a Verstappen (a 3 decimi): l'iridato rinuncia all'ultimo tentativo. Hamilton e Tsunoda in quarta fila. In Q1 sorpresa negativa di Perez, out col 18° tempo.Fuori anche Alonso (16°), il sabato horror dell'Aston Martin si completa in Q2 con Stroll 14°.

Dopo otto pole position consecutive (sette da inizio stagione), si interrompe quest’oggi a Montecarlo la striscia record in qualifica di Max Verstappen, che non è andato oltre un deludente sesto posto in Q3 e dovrà quindi scattare dalla terza fila in griglia nel Gran Premio di Montecarlo 2024, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. oasport

Charles Leclerc non può che sorridere dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monte Carlo il padrone di casa per eccellenza ha vissuto qualifiche in crescendo, con una Q3 stellare nella quale ha piazzato due ottimi giri, approfittando dei guai di Max Verstappen che, nel tentativo decisivo, ha toccato il guard-rail a Sainte-Devote e ha dovuto annullare il suo giro finale. oasport

Leclerc in pole position al GP di Monaco - leclerc in pole position al GP di Monaco - Charles leclerc (Ferrari) ha conquistato sabato la pole position nella sua gara di casa a Monte Carlo. Il monegasco sarà quindi in testa al Gran Premio di domenica, ottavo appuntamento della stagione ... cdt.ch

F1: Leclerc "qualifica speciale, sono davvero contento" - F1: leclerc "qualifica speciale, sono davvero contento" - "È stato bello, la sensazione dopo un bel giro di qualifica qui è sempre molto speciale, perciò sono davvero contento. Le qualifiche però non sono tutto, per quanto aiutino molto per la gara, quindi d ... ansa

F1, Gp Monaco: Charles Leclerc in pole position. Carlos Sainz terzo. Per Verstappen solo sesto posto - F1, Gp Monaco: Charles leclerc in pole position. Carlos Sainz terzo. Per Verstappen solo sesto posto - È pole position per Charles leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il monegasco e la sua Ferrari firmano la terza pole in Formula 1, sulle strade di casa. In prima fila con leclerc, c’è l ... ilfattoquotidiano