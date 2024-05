Gp di Monaco - Leclerc conquista la pole | La Ferrari punta assolutamente alla vittoria

(Di sabato 25 maggio 2024) Montecarlo, 25 maggio 2024 – Ladi Charleslaposition nel Gp disul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota monegascola terzadella carriera a casa sua davantiMcLaren di Oscar Piastri, e all’altra rossa di Carlos Sainz, terzo sulla griglia nella gara in programma domani. Quarto posto per l’altra McLaren di Lando Norris, seguita dMercedes di George Russell. Solo sesta la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen che apre la terza fila precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton, la Rb di Tsunoda, poi Albon e Gasly. Clamorosa l’eliminazione nel Q1 per Perez che scatterà terz’ultimo e Alonso 16esimo domani al via.da applausi Sin dalle libere si era capito che laaveva qualcosa in più rispettoconcorrenza e, nelle qualifiche, ha confermato la validità del pacchetto presentato dal Cavallino nel principato.

David Alonso continua a dettare legge a Le Mans, tracciato che ospita questa settimana il GP della Francia, appuntamento numero cinque del Mondiale 2024 di Moto3. Il pilota della CF Moto Aspar Team, dopo una sessione in cui sembrava girare con un passo più lento rispetto al solito, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo all’ultimo giro, superando in volata un ritrovato Holgado. oasport

Imola, 18 maggio 2024 – Max Verstappen con la Red Bull in pole position a Imola nel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, è il più veloce in 1’14”746. ilfaroonline

Tempo di lettura: 3 minutiI video degli artisti partenopei sono i più visualizzati sulla nota piattaforma web. Le canzoni in napoletano di Liberato e Geolier riscuotono un considerevole successo nonostante le recenti polemiche sull’uso del dialetto nei testi musicali. anteprima24

F1, Gp Monaco: pole di Leclerc davanti a Piastri - F1, Gp Monaco: pole di Leclerc davanti a Piastri - Charles Leclerc conquista la pole position del Gp di Monaco. Sul circuito di casa il monegasco della Ferrari ha preceduto di 154 millesimi, con ... stream24.ilsole24ore

F1 | GP Monaco 2024, le infografiche post qualifiche Pirelli: Leclerc rispetta il pronostico, Pole #250 per Ferrari - F1 | GP Monaco 2024, le infografiche post qualifiche Pirelli: Leclerc rispetta il pronostico, pole #250 per Ferrari - Dopo essere stato il più veloce il venerdì, Charles Leclerc si è ripetuto il sabato, conquistando così la pole position nel Gran Premio di Monaco per la terza volta nella sua carriera (2021 e 2022 le ... p300

Pole di Leclerc a Monaco, il consiglio di Fiorio: “In gara è importante una cosa sola” - pole di Leclerc a Monaco, il consiglio di Fiorio: “In gara è importante una cosa sola” - Charles Leclerc conquista la pole position nella ‘sua’ Monaco. Alex Fiorio in esclusiva ai nostri microfoni: “Ecco cosa deve fare per sfatare il tabù”. “Faremo di tutto per aiutare Leclerc a vincere a ... notizie