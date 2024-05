Gp di Monaco - la Ferrari si prende le tre prove libere | Leclerc vola sul circuito di casa

(Di sabato 25 maggio 2024) Montecarlo, 25 maggio 2024 – Charlessuldie al Gp difa sognare i tifosi della. Il pilota monegasco sile trein programma e punta al podio della gara ufficiale di domani pomeriggio. Nell’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, la Rossa di Maranello va veloce in uno dei circuiti più affascinanti e storici del circo delle monoposto. Nella terza prova Verstappen è arrivata secondo. Poi Hamilton e a seguire Piastri. Alle 16 le qualifiche. Foto Scuderia– X ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Leclerc si lancia ancora. Nel T1 sfiora il suo record. Arriva al T2 con un tempo alto. Tsunoda terzo a 622 millesimi, ma Norris lo passa a 619. 13.24 Perez migliora i suoi parziali e sale in 10a posizione a 908 millesimi davvero in difficoltà. oasport

