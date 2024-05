GP Catalogna - MotoGP Sprint Race | Aleix Espargarò fa tre su tre

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo le pre-qualifiche e le qualifiche,ha collezionato anche un successo nella prima gara ufficiale del weekend. Questo pomeriggio infatti si è corsa ladel GP diche ha visto proprio un pilota catalano avere la meglio su tutti gli altri. La sua bravura è stata anche nel saper aspettare il momento giusto e non forzare nulla, cosa che ha condannato Bagnaia ad una caduta che lo ha estromesso dalla corsa prima del tempo. Seconda piazza per Marc Maquez e terza invece per Acosta che è andato a collocarsi davanti a Martin. Ecco dunque come è andata ladel gran premio di. GP: vinceEspargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 20m 1.478s 2 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.892s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +1.169s 4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +2.

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. oasport

Sul circuito di Barcellona va in scena la gara sprint del Gran Premio di Catalogna. Francesco Bagnaia parte bene, ma dopo qualche tornata viene passato da Pedro Acosta, Raul Fernandez e Brad Binder. Il pilota dell’Aprilia guadagna terreno, ma dopo cinque giri perde il controllo della moto e finisce in ghiaia. sportface

