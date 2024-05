GP Catalogna - MotoGP Qualifiche | ancora Espargarò! La pole è sua

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Come nelle pre-, Aleixè riuscito a sfrecciare più veloce di tutti anche nelledel GP di. Lo spagnolo ha fatto sua laposition, tra l'altro in casa propria visto che lui è nativo della, e ha fatto registrare anche il nuovo record della pista con il tempo di 1:38.190. Dietro di lui è riemerso Bagnaia che, partito dal Q1, ha dimostrato di poter lottare per i primi posti in questo Gran Premio. Terzo Binder e infine quarto Martin, caduto nel tentativo di un time attack. Andiamo dunque a vedere qual è stato l'ordine di arrivo dellea Barcellona. GPsi prende anche laCrediti foto: AleixTwitter 1 Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP24) 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 3 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 4 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 5 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) 6 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) 8 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 9 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 10 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) 11 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) 12 Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP24) 13 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 14 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 15 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 16 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 18 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) 19 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 20 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 21 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 22 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 23 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V)