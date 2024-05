Governo | Conte - ' Schlein non c' entra con chiusure pandemi - Meloni si confronti con me'

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Giorgia pur di sfuggire al confronto con me ora te la prendi con laper leina. Scusa mache c'? Non ha avuto nessun ruolo. Se vuoi confrontarti su questo ritroviamoci da Mentana o dove vuoi tu che ti spiego tutto. Ma soprattutto ti rinfresco la memoria, visto che ormai sei così assuefatta alle tue menzogne, che le scambi per realtà. Guarda cosa dicevi nel marzo 2020, quando volevi chiudere tutto! Poi hai iniziato una girandola di 'apri' e 'chiudi', una farsa davvero poco seria e irresponsabile. Ricordi?" Lo scrive su X Giuseppe, riproponendo un post in cui l'attuale premier chiedeva aldi esaminare la proposta di Fdi di "chiudere tutto", dopo che l'Oms aveva dichiarato il Covid unaa. .

