Goretti telefona a Nesta | Resta in granata

(Di sabato 25 maggio 2024) "alla Reggiana ancora un anno, così potrai consolidare la tua crescita e il lavoro che avevamo già impostato insieme". Sono più o meno queste le parole che Robertoha rivolto ad Alessandro, raggiunto telefonicamente dall’ex direttore sportivomentre è in Giappone, dove il trainer è in vacanza con la famiglia. Il ‘Gelido’ è infatti convinto che un’altra stagione al ‘Città del Tricolore’ darebbe ulteriore forza allo ‘status’ del tecnico laziale che – dopo la promozione di Pizzimenti - avrebbe un ruolo ancora più centrale nella gestione quotidiana del gruppo. L’allenatore della Reggiana – per cui è scattato il rinnovo di contratto fino al 2025 a salvezza raggiunta – aveva però chiesto continuità e scioglierà le riserve solo dopo la conclusione del campionato di Serie A e dei playoff di Serie B. Sulle sue tracce ci sono diversi club che potrebbero decidere di cambiare timoniere (anche) a seconda degli ultimi verdetti.

