Google AI Overview consiglia di mettere la colla sulla pizza | i problemi della nuova ricerca

(Di sabato 25 maggio 2024)ha messo a disposizione degli utenti statunitensi la suafunzione dibasata sull’intelligenza artificiale generativa: AI. L’idea è quella di sfruttare le capacità riassuntive di questa tecnologia per rispondere alle domande degli utenti senza costringerli ad aprire altri siti internet che non sianostesso. L’opzione è attiva solo su alcune specifiche tipologie di ricerche, ma ha già avuto seri. I primi dubbi erano sorti immediatamente alla presentazionetecnologia, con una risposta in particolare che risultava di dubbia utilità se non errata. Nei primi giorni di disponibilità al pubblico però sono emersi diversi casi di allucinazioni da parte di AIche hanno dimostrato i limiti di questa tecnologia nel riconoscere i fatti e le fonti da cui trarre le risposte. Non si tratta del primo passo falso di questo tipo per, che nel 2023 aveva reso disponibile troppo velocemente il proprio chatbot Bard, le cui risposte errate avevano fatto perdere milioni di dollari capitalizzazione di mercato all’azienda.