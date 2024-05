Gli studenti della University of Oklahoma in visita alla Casa Pia

Per gli studenti barricati all'interno di vari edifici e che vivono in tende piantate nei cortili delle università, la questione di come nutrirsi è fondamentale. Molte persone si stanno facendo avanti per aiutarli, donando cibo, denaro e provviste per tenere in piedi il movimento. gamberorosso

Istruzione, San Marino a Conferenza ministri Spazio Europeo - Istruzione, San Marino a Conferenza ministri Spazio Europeo - Per la prima volta, la settimana prossima a Tirana, San Marino parteciperà alla Conferenza dei ministri dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore: con un ruolo attivo e con diritto di voto al pari ... ansa

Studenti in piazza a Napoli, 'futuro dignitoso per tutti' - studenti in piazza a Napoli, 'futuro dignitoso per tutti' - "Oggi come Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e LINK-Coordinamento Universitario siamo scesi in piazza a Napoli al fianco delle decine e decine di associazioni che costituiscono la Via Maest ... ansa

Corteo Pro-Pal all'arrivo della ministra Bernini a Trento: “Fuori la guerra dalle università” - Corteo Pro-Pal all'arrivo della ministra Bernini a Trento: “Fuori la guerra dalle università” - La titolare al Mur: «Gli atenei non possono diventare moschee o luoghi occupati». Il ringraziamento ai rettori: «Il loro ruolo in questo momento è molto ... ilsecoloxix