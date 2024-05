Gli strani sospetti sul calo di rendimento di Trapp | tutta colpa di una rivelazione della compagna

Guide normative per non sbagliare, sempre disponibili per la consultazione in un elenco in continuo aggiornamento. Possibilità di navigazione attraverso parole chiave o motore di ricerca per trovare l’argomento che ti serve.

orizzontescuola

Presentati ieri a Laveno Mombello i primi risultati del progetto per promuovere l’inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati “Integr-Azione", promosso dalla Fondazione Asilo Mariuccia con la Fondazione Officine dell’Acqua per fornire ai 30 giovani ospiti delle strutture dell’Alto Verbano gli strumenti necessari per imparare a conoscere l’arte del lavoro artigianale e le basi del mondo della carpenteria navale, disciplina profondamente radicata nel territorio del Verbano.

ilgiorno