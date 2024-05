Gli Stati Uniti ci spingono verso la Guerra Mondiale Ora la palla passa all’Europa E le parole di Orban…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Le dichiarazioni che il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg ha rilasciato oggi in un’intervista all’Economist non lasciano spazio a fraintendimenti. “Bisogna togliere il veto all’Ucraina per l’uso di armi occidentali contro la Russia“, ha dichiarato Stoltenberg. “Penso che sia giunto il tempo per gli alleati della Nato di eliminare molte delle restrizioni imposte sull’uso delle armi donate all’Ucraina, perché specialmente adesso, in un momento in cui si combatte vicino al confine, negare all’Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio Russo renderebbe molto difficile per loro difendersi”. Secondo qualcuno l’intervento di Stoltenberg è rivolto a Biden e all’amministrazione americana. Ma è una visione parziale. Perché il Segretario Generale ha rivolto il suo appello a tutti gli alleati. Quindi è inutile girarci intorno: la sua dichiarazione, più che un monito ad aiutare l’Ucraina – una richiesta che sembra oltretutto tardiva vista la situazione nei dintorni di Kiev -, suona come un invito ad accettare l’idea di un conflitto globale.