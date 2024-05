Gli arabi vadano via - Gaza sarà nostra | l’agghiacciante intervista alla madrina dei coloni israeliani Daniela Weiss

(Di sabato 25 maggio 2024) “Glinon resteranno a. Punto. Questa volta è finita. Il prossimo passo è che gli ebreilà”. A parlare è, 78 anni, considerata la “dei, nonché amica del ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit.è statata dgiornalista italiana Francesca Mannocchi nell’insediamento deia Kedumim, nel nord della Cigiordania. L’è andata in onda durante la puntata di ieri del programma tv Propaganda Live, su La7. “Dove pensa che i palestinesi dovrebbero andare?”, le domanda Mannocchi. E la donna risponde: “In Egitto, in Turchia, in Germania, in Canada, negli Stati Uniti… In tutti i Paesi del mondo. Ci sono rifugiati dSiria, dall’Ucraina, dall’Afghanistan. E ci saranno rifugiati da”. La giornalista allora la incalza: “Perché i palestinesi non possono vivere nella loro terra?”.

