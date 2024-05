Gli alunni del Convitto Colletta in visita al Comando Provinciale Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue giornate diverse, piacevolmente libere dai soliti impegni scolastici, ma altrettanto ricche di contenuti didattici quelle che, mercoledì scorso e ieri, glidelNazionale “P.” di Avellino hanno trascorso inaldei. L’incontro si è svolto in un ciclo di appuntamenti preventivamente concordati tra l’Arma deied Uffici Scolastici, al fine di promuovere nelle giovani leve della società di domani la cultura di una legalità che troppo sovente oggi resta ancora confinata in un patrimonio di valori non ancora condiviso da tutti. I circa 60 ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti e dirigente scolastico, sono stati accolti dal Comandante della Compagnia, Maggiore Fabio Iapichino, che li ha introdotti nel mondo dell’Arma dei, sottoponendosi con paziente disponibilità ad un vero e proprio fuoco incrociato di domande originato dalla entusiasta curiosità dei giovanitori.