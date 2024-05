Giuseppe Garibaldi - la lettera per riconquistare Beatrice Luzzi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 25 maggio 2024)non si dà pace e scrive unaperconosciuta al Grande Fratello per riconquistarlasta tentando diil cuore di. I due ex gieffini per un periodo nella casa hanno vissuto una storia. Poi naufragata nel corso del reality per intromissioni esterne e incomprensioni. Ma verso la fine del reality c’era stato tra loro un riavvicinamento. Finito il programma,si sono rivisti in più occasioni facendo sperare i fan in un ritorno di fiamma. Adesso l’ex gieffino vorrebbel’attrice e le sta tentando un po’ tutte. Un esempio? Ha voluto scrivere unaa Bea che il settimanale DiPiù gli ha pubblicato. Ecco il testo della: “Bellissima Bea, ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me, anche perché da quando siamo usciti dalla Casa ho un pensiero fisso nella testa: conquistarti.