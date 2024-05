Giulio Pellizzari vestirà la maglia azzurra a Roma Ma il miglior scalatore è Pogacar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) DomaniPellizzrilanella ventunesima tappa del Giro d’Italia 2024, anche se a fine giornata non salirà sul podio per essere incoronato. Il proprietario di questa classifica è infatti Tadej, il dominatore assoluto dell’edizione n.107 della Corsa Rosa che però appunto domani porterà addosso con i classici colori del leader della generale. Fare comunque tutta la passerella lungo le iconiche strade dicon la, sarà un privilegio e un onore per il più giovane in assoluto in gara in queste tre settimane. Sarà poi un trampolino di lancio per colui che, durante l’ultima settimana, ha ricevuto la benedizione del campionissimo sloveno verso un futuro che potrà essere assolutamente brillante. Il primo Giro d’Italia diè stato estremamente positivo, se sì pensa che dopo dieci giorni l’azzurro era ad un passo dal ritiro.