Giugliano - scontro in piazza Annunziata | auto contro palo dell’illuminazione

Si chiude il lunedì della Madonna della Pace. Una folla ha accolto il rientro del carro con la sacra effigie della “zingarella” in piazza Annunziata. Giugliano, Piazza Annunziata gremita per il volo di mezzanotte: Sara “plana” sulla folla Conclusa la processione per le strade della città di Giugliano, è toccato poi alla piccola Sara Santorelli […] L'articolo Giugliano, Piazza Annunziata gremita per il volo di mezzanotte: Sara “plana” sulla folla sembra essere il primo su Teleclubitalia.

teleclubitalia